Ulkomaat

Päiviä riehuneet maastopalot jatkavat Kalifornian korventamista – kuolonuhreja jo 29

Päiviä riehuneet maastopalot jatkavat Kalifornian korventamista – kuolonuhreja jo 29 Nyt toistetaan : Reutersin kuvaaja Kalifornian liekkien keskellä 12.11. 5:05

Yhdysvallat Kymmenien ihmisten kerrotaan olevan kadoksissa.

Yhdysvalloissa useita päiviä riehuneet maastopalot jatkavat Kalifornian korventamista kuivassa ja tuulisessa maastossa. Kuolonuhreja on tähän mennessä vahvistettu 29, kun paikallinen sheriffi kertoi sunnuntaina kuuden uuden uhrin löytymisestä.



CNN:n mukaan Pohjois-Kaliforniassa riehuvasta palosta noin neljännes oli saatu sunnuntaiaamuun mennessä eristettyä. Alueen historian tuhoisin palo on tuhonnut useita tuhansia asuinrakennuksia. Kymmenien ihmisten kerrotaan olevan kadoksissa.



Samaan aikaan Etelä-Kaliforniaa piinaa kaksi erillistä maastopaloa. Washington Postin mukaan tuhannet palomiehet yrittivät saada sunnuntaina paloja hallintaan.



Evakuoitumiskäsky on annettu yli 300 000 ihmiselle, joista valtaosa asuu Los Angelesin piirikunnassa.