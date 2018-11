Ulkomaat

IS Kaliforniassa: Tuli tuhosi suomalaisen liikemiehen talon – ”Hommaan jostain sotilasteltan”

Hommaan jostain sotilasteltan tai vastaavan virityksen ja menen siihen palaneen talon tontille asumaan.





tulipaloissa on kuollut jo ainakin 25 ihmistä, ja neljännesmiljoona on joutunut evakkoon.Heidän joukossaan on liikemies Heikki Ketola https://www.is.fi/haku/?query=heikki+ketola , jonka talo paloi maan tasalle. Malibussa asuva ”Heka” pääsi paikalta vain tunteja ennen paloa.Ketolan perjantaina tuhoutunut omakotitalo oli Malibun kukkuloilla 250 metrin korkeudella merenpinnasta. Hän kertaa tapahtumien kulkua evakossa Santa Monicassa.– Naapurini käveli rannalta ylös tietä, jolla asun. Hän kertoi, että minun ja hänen sekä yhteisen ystävämme talot ovat palaneet, Ketola tilittää.Saman yhteisön 50 talosta vain 20 on enää pystyssä.itse evakuoitui perjantaina.– Puoli kuudelta aamulla naapuri soitti ja sanoi, että tulipalo lähestyy. Aloin pakkaamaan tavaroita autooni ja lähdin kotoa puolilta päivin. Palasin takaisin iltapäivällä katsomaan, olisiko kotona vielä jotain muuta pelastettavaa. Löysin valokuvia ja muistoesineitä. Keräsin ne mukaani ja poistuin. Kaksi tuntia myöhemmin taloni paloi, noin kuuden aikoihin illalla, Ketola kertaa.Mies on varma ajasta, sillä hän valokuvasi ja videoi tapahtuman kolmen kilometrin päästä.Liekit lähestyivät taloa kahdelta suunnalta. Pian maisema peittyi sankkoihin savupilviin, jotka peittivät näkymän. Silloin Ketola tiesi kotinsa menneen.asua omakotitalossaan 19 vuotta.Hän joutui sieltä vuosien varrella evakkoon useita kertoja. Viimeksi vuosi sitten, kun myrskytuulen katkaisemat sähköjohdot sytyttivät puskat tuleen.Ketolan talo oli vakuutettu. Bisnesmies on jo ehtinyt tehdä tulevaisuuden­suunnitelmia.– Hommaan jostain sotilasteltan tai vastaavan virityksen ja menen siihen palaneen talon tontille asumaan kunnes uusi talo valmistuu tilalle. Olen jo alkanut katsoa valmistalojen malleja, hän toteaa tyynesti.

