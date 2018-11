Ulkomaat

Poikkeuksellisen suuresta valko­tryffelistä maksettiin huuto­kaupassa huikeat 85000 euroa Italiassa





Harvinainen, 850 gramman painoinen valkotryffeli huutokaupattiin sunnuntaina 85 000 euron hintaan Italian Albassa.Nimettömänä pysyttelevä hongkongilaisostaja pulitti herkusta lähes 30-kertaisen summan normaaleihin valkotryffeleihin verrattuna. Huutokauppatapahtuman edustajan mukaan valkotryffeleiden hinta on tänä vuonna ollut noin 350 euroa sadalta grammalta.Hänen mukaansa korkeaa hintaa selittää, että kyseessä oli hyväntekeväisyyshuutokauppa ja se, että tryffeli oli kooltaan poikkeuksellisen suuri. Mitä suurempi tryffeli on, sitä arvokkaampana sitä pidetään.Alban alueella kasvavat valkotryffelit ovat erittäin haluttuja. Tänä vuonna sato on heinä-elokuun sateiden vuoksi ollut sekä laadultaan että määrältään erinomainen, kun taas viime vuonna kuivuus haittasi kasvua.