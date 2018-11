Ulkomaat

Melbournen iskun tekijä halusi liittyä Isisiin – sankariksi nousi ostoskärryjä työntänyt koditon





Puukottaja halusi liittyä Isisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy



”Kaikki muuttui sekunnissa”



Koditon mies yritti pysäyttää hyökkääjän ostoskärryillä – nousi sankariksi

Menestynyt kahvilan pitäjä menetti henkensä