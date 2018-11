Ulkomaat

Liekit käytännössä hävittivät Paradisen kaupungin kartalta – tuhoalueiden asukkaita riivaa jo uusi vitsaus





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005895164.html









https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005896092.html

Trump suututti, myötäeli, suututti









https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005895164.html