Ulkomaat

Ainakin kymmenen ihmistä kuollut maanvyörymässä Brasiliassa

11.11. 3:49

Brasilia Raunioista on pelastettu 11 ihmistä.

Ainakin kymmenen ihmistä on kuollut maanvyörymässä Rio de Janeirossa Brasiliassa, kertoo uutistoimisto Reuters.



Pelastustyöntekijät saivat hälytyksen Niteroin alueelle varhain lauantaiaamuna paikallista aikaa.



Maanvyörymä vaurioitti yhdeksää kotia ja yhtä liiketilaa. Rankkasateet olivat piiskanneet aluetta useamman päivän ajan.



Raunioista on pelastettu hengissä 11 ihmistä, joiden joukossa on vauva. Ainakin neljä ihmistä on vielä kateissa.