Ulkomaat

Lentokone syöksyi Jaavanmereen, lähes 200 kuoli – Indonesia lopettaa uhrien etsinnät

Indonesia ilmoitti lauantaina lopettavansa etsinnät, joissa on yritetty paikantaa lähes kaksi viikkoa sitten sattuneen lentokoneturman uhreja.Tähän mennessä 79 kuollutta on tunnistettu ja luovutettu omaisilleen.– Perjantai-iltapäivän jälkeen emme enää ole löytäneet uusia uhreja. Siksi julistan etsinnät päättyneiksi, pelastusviranomaisten johtaja sanoi lauantaina.Hän pyysi anteeksi varsinkin uhrien omaisilta, jos etsinnät eivät heidän mielestään ole olleet tyydyttävät.189 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuoli, kun Lion Air -yhtiön kone syöksyi mereen. Jo kymmenen päivää sitten viranomaiset totesivat, että etsinnöissä on käynyt käytännössä selväksi, ettei kukaan selvinnyt turmasta hengissä.