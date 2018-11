Ulkomaat

Pohjois-Kalifornian maastopalossa on kuollut jo yhdeksän ihmistä

Pohjois-Kalifornian maastopalossa on kuollut jo yhdeksän ihmistä Nyt toistetaan : Nopeasti edennyt liekkimeri vyöryi Paradiseen Pohjois-Kaliforniassa 10.11. 5:19

Yhdysvallat Palo on tuhonnut jo tuhansia rakennuksia.

Pohjois-Kaliforniassa riehuvan maastopalon uhriluku on kasvanut yhdeksään, kertovat San Francisco Chronicle ja Washington Post.



Suurin osa kuolonuhreista on kuollut autoihinsa yrittäessään paeta nopeasti leviävää paloa.



Paloa ei ole saatu hallintaan ja se on levinnyt jo yli 350 neliökilometrin alueelle. Palo on tuhonnut yli 6 000 rakennusta, mikä tekee siitä Kalifornian historian tuhoisimman maastopalon.



Palon jäljiltä suurin osa vajaan 27 000 asukkaan Paradisen kaupungista on raunioina. Kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu palon tieltä.