Ulkomaat

Autopommeja räjähtänyt Mogadishussa – parikymmentä kuollut, haavoittuneita yli 40

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pommit räjähtivät lähellä kahta suosittua hotellia ja poliisin rikostutkintayksikön päämajaa. Samalta alueelta kuultiin räjähdyksen jälkeen laukauksia.Poliisin mukaan parikymmentä on kuollut ja uhrimäärä todennäköisesti kasvaa. Haavoittuneita on yli 40. Viranomaisten mukaan valtaosa uhreista oli satunnaisia ohikulkijoita.Myös läheiset rakennukset ovat kärsineet vaurioita.Hyökkäyksen tekijäksi ilmoittautui tavalliseen tapaan terroristijärjestö al-Shabaab.Poliisin mukaan hyökkäyksen kohde oli hotelli Sahafi, mutta turvallisuusjoukot onnistuivat pysäyttämään sen. Kolme hyökkääjää tapettiin, minkä lisäksi yksi heistä kuoli räjäytettyään itsemurhapommin hotellin luona.Al-Shabaab on tehnyt Mogadishussa aiemmin lukuisia terrori-iskuja. Se on taistellut Somalian hallitusta vastaan jo toistakymmentä vuotta. Välillä järjestö ehti saada Mogadishun hallintaansa, mutta Afrikan unionin joukot häätivät sen pääkaupungista vuonna 2011. Al-Shabaab hallitsee silti yhä osia maasta.