Ulkomaat

Jumalanpilkasta kahdeksan vuotta teloitusta odottanut pakistanilaisnainen pääsi vankilasta 8.11. 21:32

Jumalanpilkasta kuolemantuomion Pakistanissa saanut nainen vapautettiin torstaina vankilasta, mutta hän on edelleen maassa, kertoivat viranomaiset.

Kahdeksan vuotta teloitusta odottaneen Asia Bibin tuomio kumottiin korkeimman oikeuden päätöksellä runsas viikko sitten.



Islamistit ovat vaatineet vapauttamisen kumoamista ja naisen välitöntä hirttämistä. Hallitus on yrittänyt rauhoitella heitä lupaamalla, että he voivat valittaa korkeimman oikeuden päätöksestä.



Bibin tapaus sai alkunsa vuonna 2009, kun hän työskenteli pellolla. Kun hänet lähetettiin hakemaan vettä, musliminaiset kielsivät Bibiä kristittynä koskemasta heidän veteensä. Naisten mukaan Bibi loukkasi syntyneen riidan aikana profeettaa, minkä Bibi on kiistänyt.



Paikallinen imaami tuki kuitenkin naisten väittämää, ja seuraavana vuonna Bibi sai hirttotuomion.