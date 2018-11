Ulkomaat

Norjan laivaston alus törmäsi tankkeriin – sota-aluksen kaikki 137 matkustajaa evakuoitiin

Norjan laivaston sota-alus on törmännyt säiliöalukseen Bergenin lähellä varhain tänä aamuna.

Seitsemän merisotilasta on saanut lieviä vammoja. Sota-alus sai vuodon ja on kallistunut pahasti. Sota-aluksessa oli 137 ihmistä, joista lähes kaikki on nyt evakuoitu.



Säiliöaluksessa on 23 hengen miehistö. Säiliöaluksessa ei ole loukkaantuneita, eikä ainakaan toistaiseksi ole tiedossa, että täydessä raakaöljylastissa oleva laiva vuotaisi öljyä mereen.