Ulkomaat

CNN: Porttikiellon antaminen toimittajalle on Valkoisen talon kosto

Uutiskanava sanoo tiedotteessa Valkoisen talon tiedottajan valehtelevan perusteluissa, jotka on annettu Jim Acostan saamalle porttikiellolle.

