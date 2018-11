Ulkomaat

14 miljoonaa ihmistä nälänhädän partaalla Jemenissä – järjestöt vaativat pikaisia toimia

Yhteensä 35 jemeniläistä ja kansainvälistä kansalaisjärjestöä vaatii hallituksia välittömästi turvaamaan Jemenin väkivaltaisuuksien lopettamisen. Järjestöjen yhteisessä vetoomuksessa vaaditaan lisäksi, että hallitukset keskeyttävät aseiden toimittamisen, jos uhkana on, että niitä käytetään Jemenissä. Järjestöt lisäksi varoittavat, että 14 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla Jemenissä.Tiedotteen mukaan tarve toiminnalle ei ole koskaan ollut näin akuutti.Järjestöt sanovat, että Jemenin humanitaarinen kriisi on ihmisten aiheuttama ja suora seuraus sodan osapuolten ankarista ruoan, polttoaineen, lääkkeiden ja humanitaarisen avun rajoituksista.Jemenissä on kuollut noin 10 000 ihmistä sen jälkeen, kun Saudi-Arabian johtama koalitio puuttui Jemenin konfliktiin vuonna 2015.Jemenin hallituksen puolella taistelevat joukot tunkeutuivat keskiviikkona vielä lähemmäksi Hodeidaa, joka on huthikapinallisten hallussa.Kansainväliset avustusjärjestöt ovat vedonneet sekä kapinallisiin että Saudi-Arabian johtamaan liittoumaan, että ne päästäisivät kaupungin 600 000 ihmistä pakenemaan.