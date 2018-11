Ulkomaat

Nämä 6 seikkaa ratkaisivat Yhdys­valtain vaalit – ”Ihmisillä on oikea hätä sen kanssa”

1. Kansanäänestys Donald Trumpista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2. Kavanaugh ja karavaani peittosivat talouden

Katso alta videolta Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Ville Sinkkosen arvio vaaleista





3. Hätä terveydenhuollosta

4. Kumman laariin siirtolaiskeskustelu satoi?

5. Ikuisuuskysymykset: aseet, abortti ja homoliitot

6. Yhdysvaltain paikka maailmassa