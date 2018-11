Ulkomaat

Yhdysvaltain ääntenlaskenta: Demokraatit ylittivät enemmistön rajan edustajainhuoneessa – senaatti republikaaneilla 7.11. 10:42

Yhdysvaltojen kongressivaaleissa demokraatit ovat saaneet enemmistön edustajainhuoneeseen.

Ääntenlasku on edelleen kesken, mutta demokraateilla on jo enemmistöön vaadittavat 218 paikkaa.



Republikaanit sen sijaan ovat säilyttäneet valtansa senaatissa.



Edustajainhuoneeseen on nousemassa ennätysmäärä naisia ja vähemmistöjen edustajia.