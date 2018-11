Ulkomaat

Mitä tapahtui ”siniselle aallolle”? Asiantuntija: tässä on nyt kaksi voittajaa

Mielestäni tulos kertoo, että pulssi on nyt erilainen kansan riveissä ja järjestelmän tasolla.





Edustajainhuoneeseen nousi musliminaisia, seksuaalivähemmistöjen ja alkuperäiskansojen edustajia.





Yllä näkyvältä videolta voit seurata ISTV:n suoraa lähetystä vaaleista.