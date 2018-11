Kaksi osavaltiota kumoamassa aborttilain – eivät kuitenkaan pääse suoraan kieltämään abortteja edes omalla maaperällään

Ulkomaat

Kaksi osavaltiota kumoamassa aborttilain – eivät kuitenkaan pääse suoraan kieltämään abortteja edes omalla maa

Abortti pois köyhien ulottuvilta

Yhdysvaltojen välivaaleissa Alabaman ja Länsi-Virginian osavaltioiden asukkaat vaikuttavat olevan hyväksymässä kansanäänestyksessä lakiesityksen, joka poistaisi osavaltiotason lainsäädännöstä oikeuden aborttiin.Asiasta kertoo muun muassa CNN.Osavaltiotason lainsäädännöllä ei tällä hetkellä ole käytännön merkitystä, sillä abortti on korkeimman oikeuden päätöksellä laillinen kaikkialla Yhdysvalloissa. Abortin vastustajat toivovat kuitenkin, että korkein oikeus muuttaisi kantaansa aborttiin nyt, kun arvokonservatiiviset tuomarit ovat siellä enemmistössä. Jos näin käy, tänään hyväksyttävät uudet lait sanelevat osavaltion suhtautumisen aborttiin.Alabaman lakitekstissä osavaltio tunnustaa syntymättömän lapsen oikeudet mukaan lukien oikeuden elämään. Lisäksi siinä todetaan erikseen, ettei osavaltion perustuslaki turvaa oikeutta aborttiin tai vaadi rahoittamaan abortteja. Äänistä on jo laskettu valtaosa, ja lakitekstin kannattajat ovat selvässä enemmistössä.Länsi-Virginian lakiteksti ei mainitse syntymättömän lapsen oikeuksia, mutta siinäkin todetaan, ettei osavaltion perustuslaki turvaa oikeutta aborttiin tai vaadi rahoittamaan abortteja. Lisäksi siinä kielletään käyttämästä köyhille verovaroilla tarjottavan sairausvakuutuksen Medicaidin varoja abortteihin, mikä tarkoittaisi, ettei osavaltion köyhimpien naisten sairausvakuutus enää korvaisi abortin teettämistä.Äänestys oli tiukempi kuin Alabamassa, mutta CNN:n arvion mukaan osapuilleen kaikki äänet on jo laskettu ja lakimuutokset kannattajat ovat voittaneet.Aborttiin liittyvä kansanäänestys järjestettiin lisäksi myös Oregonissa, jossa lakimuutoksen vastustajat kuitenkin ovat saamassa selvän voiton. Oregonin lakiehdotuksessa haluttiin kieltää julkisten varojen käyttö suoraan tai epäsuorasti abortteihin tai sairausvakuutuksiin, jotka kattavat abortin teettämisen.