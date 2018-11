Vuosi ja 7 kuukautta sitten Jeannette soitti Ebba-tyttärelleen ja sopi näkemisestä – ”30 sekuntia myöhemmin tapahtuu pahin asia, jonka vanhempi voi kohdata”

Ulkomaat

Vuosi ja 7 kuukautta sitten Jeannette soitti Ebba-tyttärelleen ja sopi näkemisestä – ”30 sekuntia myöhemmin ta

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005167469.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Kaksi vaihtoehtoa”