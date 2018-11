Ulkomaat

Floridassa asuva Tapani, 70: Trump viilensi suhteet jopa omaan poikaan – ”Hävettää ja ottaa pannuun”





Presidentti

Välivaalien

Alla olevalla videolla kerrotaan, mikä Yhdysvaltain kongressi on ja miten sen edustajat valitaan.