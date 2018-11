Ulkomaat

Pilvisen harmaa ja kostea sää jatkuu lähipäivin ajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on tiistaina pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Vähäiset tihkusateet ovat mahdollisia ja myös sumua esiintyy.Päivälämpötila on 4 - 8, Koillismaalla ja Lapissa 0 - 4 astetta.Keskiviikkona ja torstaina pilvisen harmaa sää jatkuu.Sumua sekä tihkusateita esiintyy edelleen monin paikoin. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa.Päivälämpötila vaihtelee etelärannikon vajaasta 10 asteesta Oulun seudun 5 asteeseen, Lapissa sää viilenee nollan vaiheille tai vähän pakkaselle.