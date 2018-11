Ulkomaat

IS vieraili Naton kelluvassa komentokeskuksessa – Tällainen on 190-metrinen lippulaiva USS Mount Whitney

pyhimmässä on hämärää. Monitorien äärellä istuu hiljaisia upseereita eri Nato-maista: Yhdysvalloista, Saksasta, Italiasta ja Ranskasta.Vihkiytymättömien vierailu tähän munkinkammioon on rajattu viiteen minuuttiin, eikä matkapuhelimia tai kuvausvälineitä saa ottaa mukaan.– Tervetuloa. Olen eversti Wesby https://www.is.fi/haku/?query=wesby , esittäytyy pääpappi.– Radiokutsunimeni on Ugly. En tiedä miksi.Tämä on USS Mount Whitneyn komentokeskus, Nato-kielellä Joint Operations Center. Se näyttää yllättävän pieneltä ja ahtaalta, mutta Ugly on hyvällä tuulella. Naton suuri Trident Juncture -sotaharjoitus Norjassa on sujunut hyvin.kuulee ja näkee kaikkialla laivalla. Se on maallikolle kuin kirkkoslaavia. Mount Whitney on puolustusliitton merellisen isku- ja tukiorganisaation STRIKFORNATOn – kauhea lyhenne – kelluva komentokeskus, joka pystyy johtamaan pinta-alusten, sukellusveneiden sekä maa- ja ilmavoimien toimintaa, missä vain. Samalla se on Yhdysvaltain 6. laivaston lippulaiva, jonka kannella asuu harjoitusten ja operaatioiden aikana kolmen tähden amiraali.Tällä kertaa USS Mount Whitney on tullut Norjaan johtamaan viittä Naton taisteluryhmää Trident Juncture -sotaharjoituksessa. Se on harjoituksen ”pohjoisen” osapuolen – maahantunkeutujan – hermokeskus, ”etelän” vastustaja. Suomen 600 urhoollista Trident-soturia ovat ”pohjoisen” joukoissa.saa jatkuvasti dataa mereltä, maalta ja avaruudesta. Se ei tee päätöksiä kenttäkomentajien puolesta, vaan muodostaa datasyötteistä kokonaiskuvan.– Vaikeaa tässä työssä on juuri kaiken informaation vetäminen yhteen. Päätarkoituksemme on antaa aikaa komentajille heidän päätöksentekoonsa, Ugly sanoo.Tämä on aivan nykyaikaisen sodanjohtamisen ydinosaamista, josta vieraille ei kerrota sen tarkemmin. Tietokoneiden paneeleista kiiluva valo tulee Windowsin taustakuvista, ja suurella valkokankaalla on Google Mapsin iso karttakuva Norjasta. Oikea tilannekuva muodostetaan Naton omilla järjestelmillä, jotka kytketään taas päälle sitten kun maallikot ovat poistuneet.Entä mitä Mount Whitneyllä tiedetään Venäjän merivoimien ohjusharjoituksista keskellä Naton harjoitusaluetta? Norjan viranomaiset saivat niistä yllättävän ilmoituksen juuri Trident Juncturen alussa.– Ne eivät toteutuneet lainkaan, yhtään ohjusta ei laukaistu. Se jäi pelkäksi ilmoitukseksi, kertoo STRIKFORNATOn operaatiopäällikkö, brittiläinen eversti Garth Manger https://www.is.fi/haku/?query=garth+manger IS:lle.teki ilmoituksen myös toisesta harjoituksesta Norjan pohjoispuolella. Sen on määrä alkaa ensi viikolla.– Se taas ei vaikuta meidän toimintaamme. Harjoitus on Trident Juncturen alueen ulkopuolella, Manger kertoo.Mount Whitney on kohtuullisen kookas alus, lähes 190-metrinen, mutta sen sisätilat ovat ahtaat ja sokkeloiset. Se on vanhanaikaisen oloinen, eikä ihme. Alus otettiin käyttöön vuonna 1971, keskellä Vietnamin sotaa.käytössä Mount Whitney on värikäs ja monikansallinen työpaikka. Laivan käytävillä vastaan tulee sekä korkea-arvoisia Nato-upseereita, tavallisia amerikkalaisia merisotilaita että siviilejä – aluksen käytännön toiminnot kansimiehistöstä keittiöön on annettu siviilien hoitoon. Ehkä siksi kaikki kehuvat aluksen ruokatarjoilua erinomaiseksi.Laivan peräkannella on keskikokoinen helikopteri, joka muistuttaa maavoimien Black Hawkia. Se on Black Hawkin meritoimintaversio, MH-60 Sea Hawk.Kopterin oveen on amerikkalaistyyliin tekstattu ohjaajan nimi: kapteeniluutnantti Duenow https://www.is.fi/haku/?query=duenow , radiokutsunimeltään Pebbles.esittelee viiksekäs aliupseeri kutsunimeltään Sketchy. Hän on Sea Hawkin lastimestari ja pintapelastaja Rion Johnson https://www.is.fi/haku/?query=rion+johnson , kotoisin Floridasta.Sketchyn mukaan kopteria ei ole varustettu sukellusvenejahtiin, mutta sillä on kykyä pinta-alusten torjuntaan, etsintä- ja pelastusoperaatioihin – ja henkilökuljetuksiin, erityisesti vip-henkilöiden.– Olemme vieneet amiraalia sinne ja tänne, Johnson naureskelee.Kaikki USS Mount Whitneylla ovat avoimia, ystävällisiä ja tiedotusmyönteisiä – erityisesti nuoret aliupseerit, jotka vievät vieraita laivan eri kohteisiin. Toinen heistä esittäytyy nimellä Elvis https://www.is.fi/haku/?query=elvis , toinen on Michael https://www.is.fi/haku/?query=michael . Mount Whitney on Elviksen ensimmäinen meripalveluspaikka.Laivan kunniaseinältä Elvis näyttää oman kuvansa: hänet on nimetty vuoden nuoreksi merisotilaaksi, ja potretti on ripustettu parin metrin päähän ylipäällikkö Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin yrmeäilmeisestä muotokuvasta.palvelee kymmenittäin naisia. IS tapaa heistä yhden: Naton tiedotusupseerin, Portugalin merivoimien luutnantti Elisabete Almeidan https://www.is.fi/haku/?query=elisabete+almeidan . Hän on syntynyt Azoreilla, tottunut mereen ja hakeutunut merivoimiin siviilielämän tiedotustehtävistä.– Tämä laiva on minulle kuin koti, ja täällä on toinen perheeni, Almeida sanoo.– Joudun jättämään sen kohta, kun sopimukseni päättyy.

Entä tiukka sotilaallinen komento? Eikö se tunnu kovalta siviilitaustaiselle ihmiselle?

– Ei, sanoo luutnantti.– Hierarkkinen järjestelmä tekee elämän helpoksi. Kaikki täällä on hyvin selkeää.