Ruotsin media: Poliisi tutkii uutuuskirjan teoriaa Olof Palmen murhasta – taustalla 2004 kuolleen huippudekkaristin tutkimukset

Ulkomaat

Ruotsin media: Poliisi tutkii uutuuskirjan teoriaa Olof Palmen murhasta – taustalla 2004 kuolleen huippudekkar

Yllä olevalla videolla nähdään kuvamateriaalia Olof Palmen murhapaikalta.





Hyödynsivätkö agentit ruotsalaisia Palme-vihaajia?





Murha-ase pankin tallelokerossa?