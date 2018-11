Ulkomaat

Sukeltajat kadottivat signaalin mereen syöksyneen indonesialaiskoneen toiseen mustaan laatikkoon

Nyt toistetaan : Indonesian turmakoneen musta laatikko on löytynyt 5.11. 2:08

Indonesia Lennon tietoja tallentava musta laatikko löydettiin torstaina.

Indonesiassa sukeltajat ovat kadottaneet signaalin mereen syöksyneen matkustajakoneen toiseen mustaan laatikkoon, jota etsitään yhä. CNN:n mukaan Indonesian pelastusviranomainen kertoi asiasta sunnuntaina.



Lennon tietoja tallentava musta laatikko löydettiin jo torstaina, mutta ohjaamon keskusteluja tallentava laatikko on vielä kadoksissa. Löytyneen laatikon tietojen analysointi on parhaillaan käynnissä.



Ohjaamon keskusteluja tallentavan laatikon löytäminen on kriittistä turman syyn selvittämisessä.



Lion Air -yhtiön matkustajakone syöksyi Jaavanmereen pian nousunsa jälkeen viikko sitten. Koneessa oli 189 ihmistä. Kuolonuhrien etsiminen on edelleen kesken.