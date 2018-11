Ulkomaat

Sisilian tulvauhrien määrä nousi 12:een – samasta suvusta kuoli yhdeksän

Uhrimäärä nousi, kun mies ja nainen löydettiin kuolleina autostaan saaren lounaisrannikolla Agrigenten kylässä.Sisilian tulvauhreiksi joutuivat myös yhdeksän sukulaista. He olivat asuintalossa, joka jäi tulvaveden alle. Kuolleiden joukossa oli 1-, 3- ja 15-vuotiaat lapset. Uutistoimisto Ansan mukaan hukkuneet olivat sukua keskenään.Vicarissa Palermon seudulla löydettiin kuolleena autostaan 44-vuotias mies, jonka autossa ollutta ystävää ei ole löydetty. Kateissa on myös Corleonen seudulla sairaalaan yrittänyt lääkäri, joka oli joutunut myrskyn vuoksi jättämään autonsa.Yhteensä Italian myrskyissä on kuollut tällä viikolla 30 ihmistä. Ihmisiä on kuollut muun muassa kaatuneiden puiden aiheuttamissa onnettomuuksissa eri puolilla maata.Myrskyt ovat aiheuttaneet myös jättimäiset taloudelliset vahingot ja suurta tuhoa ympäristölle.Sään ennustetaan jatkuvan sateisena osassa Italiaa myös ensi viikolla.