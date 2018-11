Ulkomaat

Ruotsin ampumisessa haavoittui Helvetin enkeleitä – 12 pidätetty

Lauantai-iltaisessa ampumavälikohtauksessa Mölnlycken kaupungissa haavoittui Helvetin enkeleitä, vahvistaa Ruotsin poliisi Göteborgs-Posten-lehdelle. Seitsemän ihmistä vahingoittui tapauksessa, mutta poliisi ei kerro, moniko heistä on Helvetin enkeleitä. Kaikilla vahingoittuneilla ei ole ampumahaavoja.Poliisi on pidättänyt tapaukseen liittyen 12 henkilöä, joita epäillään erilaisista rikoksista. Yksi rikosnimikkeistä on murhan yritys.Tapaus sattui Mölnlycken keskustassa teollisuusalueella pidetyissä juhlissa.