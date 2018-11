Ulkomaat

Ruotsalaismedia: Useita ihmisiä haavoittunut ammuskelussa Göteborgin lähellä

Juuri nyt

Ruotsalaismedia: Useita ihmisiä haavoittunut ammuskelussa Göteborgin lähellä 4.11. 1:38

Ihmisiä on haavoittunut Ruotsissa Mölnlyckessä lähellä Göteborgia tapahtuneessa ampumisessa, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Paikalla on useita poliiseja.



Poliisista vahvistetaan ampuminen ja se, että ihmisiä on haavoittunut, mutta vielä ei ole tietoa kuinka moni on saanut vammoja.



Sveriges Radion mukaan viisi ihmistä on viety sairaalaan kahden erillisin tapauksen takia illan aikana. On kuitenkin edelleen epäselvää, mitä on tapahtunut.