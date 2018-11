Ulkomaat

Poliisioperaatio Lontoon Kensigtonissa – kaksi ihmistä loukkaantunut puukotuksessa 2.11. 13:59

Britannia Ison-Britannian poliisin mukaan kaksi ihmistä on loukkaantunut Kensingtonin alueella, lähellä Sony Musicin päätoimistoa. Loukkaantuneilla on vammoja veitseniskuista.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa loukkaantuneiden tarkemmasta tilasta.



Paikalla on aseistautuneita poliiseja. Reutersin mukaan yksi henkilö on pidätetty. Tapausta ei pidetä terrorismitekona.



Paikallinen poliisi kertoo, että evakuointeja on tehty varatoimenpiteenä.



Kensington sijaitsee Lontoon keskustan läheisyydessä. Myös Kensingtonin palatsi, eli kuninkaallinen residenssi sijaitsee Kensington Garden -puiston vieressä.