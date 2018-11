Ulkomaat

Poliisi tutkii Britannian työ­väen­puolueen jäseniin kohdistuneita syytöksiä anti­semitismistä

Britanniassa poliisi on aloittanut tutkinnan, joka koskee työväenpuolueen jäseniin kohdistuneita väitteitä antisemitistisistä viharikoksista.