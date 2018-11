Ulkomaat

Naiset kertovat seksuaalisesta väkivallasta Pohjois-Koreassa: ”He pitivät meitä leluina”

”Joskus itket öisin”

Tämän raportin jälkeen Pohjois-Korea ei voi sanoa, että seksuaalista väkivaltaa ei ole.

”Kim Jong-un voisi lopettaa tämän”