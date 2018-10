Ulkomaat

Indonesian lentoturma sai asiantuntijat täysin ymmälleen – ”Luvut ovat hädin tuskin uskottavia”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005881876.html





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005880968.html