Ulkomaat

Yhdysvallat lähettää rajalle yli 5 000 sotilasta lähestyvää siirtolaiskaravaania vastaan

Osa sotilaista on aseistettuja, uutistoimistot kertovat.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005875889.html

