Ulkomaat

Tunisiassa ainakin yhdeksän on loukkaantunut itsemurhaiskussa

29.10. 16:15

Tunisia Poliisi on eristänyt tapahtumapaikan.

Tunisian pääkaupungin Tunisin keskustassa on räjähtänyt, uutisoi muun muassa BBC.



Silminnäkijöiden mukaan nainen räjäytti itsensä yhdellä keskustan pääkaduista, kertoo Al-Jazeera.



Ainakin yhdeksän on haavoittunut iskussa. Poliisi on eristänyt alueen.