Yrittäjä Tom Barbier, 34, äänesti Trumpia – ja sai tuntea seuraukset nahoissaan: ”Meidän pitäisi hävetä, että uskoimme tähän”

Ulkomaat

Yrittäjä Tom Barbier, 34, äänesti Trumpia – ja sai tuntea seuraukset nahoissaan: ”Meidän pitäisi hävetä, että





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

150 kilometriä





Meidän pitäisi hävetä, että uskoimme tähän silloin.

Marraskuun





Välillä





Hän kertoi aina vain asioita, joita ihmiset halusivat kuulla.

Myös