Ulkomaat

”Tropiikin Trump” nousee Brasilian presidentiksi – jakaa rajusti kansaa kohulausunnoillaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Köyhyyden aiheuttama "krapula" selittää Bolsonaron suosiota





Bolsonaron tukijoita syytetty valeuutisten levittämisestä