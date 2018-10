Pittsburghin joukkomurhasta epäilty ehti ampua synagogassa 20 minuuttia ennen poliisin tuloa – ”Hylsyjä oli kaikkialla”

Ulkomaat

Pittsburghin joukkomurhasta epäilty ehti ampua synagogassa 20 minuuttia ennen poliisin tuloa – ”Hylsyjä oli ka

Tapahtumapaikalla lauantaina kuvattu video on nähtävissä otsikon alla olevassa ikkunassa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005879920.html