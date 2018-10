Ulkomaat

Isis teki merkittävän aluevaltauksen Syyriassa – ääri-islamistit iskivät hiekkamyrskystä

Syyriassa äärijärjestö Isisiä vastaan taistelevan liittouman joukot ovat joutuneet vetäytymään Isisin itäisestä tukikohdasta viikkojen taistelujen jälkeen, sotaa seuraava järjestö kertoi sunnuntaina.Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Isis on onnistunut parissa päivässä valtaamaan takaisin kaikki liittouman joukkojen hallitsemat alueet Hajinissa lähellä Irakin rajaa.Yhdysvaltojen tukemat kurdien ja saudien SDF-joukot aloittivat hyökkäyksen Hajiniin 10. syyskuuta. Järjestön mukaan Isisin vastarinta on ollut rajua ja satoja ihmisiä on kuollut. Lauantaina järjestö kertoi, että Isis tappoi lähes 70 sotilasta itsemurhaiskujen sarjassa.Nimettömänä pysytelleen SDF-komentajan mukaan Isis on hyödyntänyt alueella riehuvia hiekkamyrskyjä.– Meidän joukkomme eivät tunne aluetta, eivätkä pysty liikkumaan paikasta toiseen silloin kun näkyvyys on nolla, komentaja kertoi.