Sormenjälki kirjekuoressa johti kirjepommeista epäillyn miehen jäljille – ”Uskomme saaneemme oikean ihmisen kiinni”

Ulkomaat

Sormenjälki kirjekuoressa johti kirjepommeista epäillyn miehen jäljille – ”Uskomme saaneemme oikean ihmisen ki

Jutun päävideolla näytetään, kuinka epäillyn autoa kuljetetaan tutkittavaksi.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy