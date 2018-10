Ulkomaat

Keittiöveitsellä aseistautunut nainen hyökkäsi lasten kimppuun päiväkodissa Kiinassa

Kiinassa veitsellä aseistautunut nainen on haavoittanut ainakin 14:ää lasta päiväkodissa maan kaakkoisosassa sijaitsevalla Sichuanin alueella, kertovat viranomaiset.Chongqingin kaupungin turvallisuusviranomaisten mukaan nainen oli hyökännyt lasten kimppuun, kun nämä olivat palaamassa aamun liikuntatuokiosta noin puoli kymmeneltä aamulla paikallista aikaa. Nainen oli aseistautunut keittiöveitsellä.Haavoittuneet lapset on toimitettu sairaalahoitoon, eikä heidän tilastaan ole tarkempia tietoja. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni.Lapsiin kohdistuneita veitsihyökkäyksiä on tehty Kiinassa aiemminkin viime vuosina. Hyökkäykset ovat saaneet viranomaiset tiukentamaan turvatoimia kouluissa.BBC:n mukaan perjantaiaamuna tehdyn hyökkäyksen motiivista ei ole vielä varmuutta, mutta jotkin mediat kertovat naisen kantaneen kaunaa hallitukselle. Vastaavantyyppisten tekojen taustalla on usein ollut halu kostaa viranomaisille tai yksilöille tai hyökkääjä on kärsinyt mielenterveysongelmista.