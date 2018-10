Ulkomaat

Kreikan edustalla voimakas maanjäristys

Kreikan edustalla Joonianmerellä on tapahtunut voimakas maanjäristys.Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus (USGS), jonka mukaan järistyksen voimakkuus oli 6,8. Kreikan geodynaamisen instituutin mukaan voimakkuus puolestaan olisi ollut 6,4.Kreikkalaisviranomaiset kertovat, että ainakin kolme ihmistä on viety sairaalaan. Zakynthosin turistisaarella sähköt ovat olleet poikki, ja paikallisen median mukaan vanha luostari on vaurioitunut.Järistys tuntui Kreikan pääkaupungissa Ateenassa ja jopa satojen kilometrien päässä Etelä-Italiassa asti. Sisilian, Calabrian ja Puglian palokunnat saivat tuhansia maanjäristystä koskevia soittoja.Alun perin järistyksen voimakkuudeksi ilmoitettiin 7,0. Keskus oli 133,5 kilometriä Patrasista lounaaseen.– Se oli voimakas. Esineitä putoili hyllyiltä, silminnäkijä Katastarissa kertoo.Järistys iski kello 1.54 paikallista aikaa – 16,5 kilometriä merenpohjan alapuolella. Puoli tuntia myöhemmin tapahtui jälkijäristys, jonka voimakkuudeksi mitattiin 5,2.Kreikka on puristuksissa kahden tektonisen laatan välissä, ja siellä tapahtuu usein maanjäristyksiä.Lähde: Reuters