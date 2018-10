Ulkomaat

Yhdysvaltoja lähestyvästä jätti­karavaanista liikkuu villejä teorioita – nyt puhuvat marssijat









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestäjäksi syytetty kiistää toimineensa järjestäjänä









”He antoivat minulle 24 tuntia”









Näin kävi edellisessä karavaanissa marssineille