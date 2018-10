Ulkomaat

Kommentti: Siirrytäänkö Yhdysvalloissa puheista pommi-iskuihin? Lähes joka kolmas ennustaa uutta sisällissotaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanavan toimittajat ovat saaneet tappouhkauksia ja heidän työtään on häiritty vaalitilaisuuksissa.