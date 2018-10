Näin Saudi-Arabia vaientaa toisinajattelijat – kaksi ”prinssin miestä” seurasi Omaria Kanadaan ja esitti mahdottoman tarjouksen

Ulkomaat

Näin Saudi-Arabia vaientaa toisinajattelijat – kaksi ”prinssin miestä” seurasi Omaria Kanadaan ja esitti mahdo

Katso jutun alusta video, jolla näkyy miten mies Khashoggin vaatteissa nähdään kaupungilla vain tunteja tämän kuoleman jälkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy