Ulkomaat

Salainen palvelu vahvisti: Clintoneille ja Obamalle lähetetyn postin joukosta löytyi pommeja

New York Timesin mukaan kyse on samankaltaisista räjähteistä kuin miljardööri George Sorosin kotoa maanantaina löytynyt pommi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy