Ulkomaat

Gessenin uutuuskirja: Putinin vallan takeena on kaksoisajattelu – ”Homo sovieticus elää ja jatkaa sukuaan”

Gessen

Homo sovieticus teeskenteli olevansa joku, teeskenteli omistavansa jotain, teeskenteli uskovansa johonkin ja teeskenteli, ettei teeskennellyt.

Putinin

Homo sovieticus teeskenteli osallistuvansa valtion asioiden hoitoon ja oli sen takia osasyyllinen kaikkeen, mitä valtio teki.

Neuvostoliitossa

