Ulkomaat

Poliisi jahtaa moottoritiellä ajaessa lemmiskellyttä pariskuntaa Espanjassa

Pariskunta kuvattiin ohi ajaneesta kulkuneuvosta, kun he rakastelivat kuskin paikalla kesken ajon.Yksi ajoi, toinen oli ängennyt itsensä kumppaninsa ja ratin väliin.Poliisi pani Twitteriin jakoon ohiajaneen autoilijan kuvaaman videon tilanteesta, joka tapahtui jo 15. syyskuuta moottoritiellä Madridin ja Valladolidin välillä.Sinisessä autossa lempinyt pariskunta on yhä karkutiellä, vaikka poliisi on tiirannut läpi useita tunteja valvontakameroiden kuvaa tunnistaakseen auton.Jos pariskunta jää kiinni, voivat he saada jopa kahden vuoden vankeustuomion, 500 euron sakot ja kuuden vuoden ajokiellon.