Ruotsin vanhin elinkautisvanki ei pääse vapaaksi – hyväkuntoista 90-vuotiasta pidetään edelleen liian vaarallisena 23.10. 16:41

Mies sai elinkautisen vankeustuomion vuonna 1999 ja on istunut vankilassa jo 19 vuotta.

Ruotsalainen käräjäoikeus on linjannut, että 90-vuotias kahdesta murhasta tuomittu mies on liian vaarallinen päästettäväksi vapaaksi. 90-vuotias mies sai elinkautisen vankeustuomion vuonna 1999 ja on istunut vankilassa jo 19 vuotta.



Örebron käräjäoikeus totesi, että mies on ollut iäkäs jo tehdessään henkirikoksensa ja että uhrit ovat olleet puolustuskyvyttömiä. Hän ei ole vankeutensa aikana suostunut ottamaan vastaan hoitoa alkoholismiinsa tai osallistumaan minkäänlaiseen toimintaan.



Mies on korkeasta iästään huolimatta fyysisesti hyvässä kunnossa, joten uusimisriski on suuri, arvioi käräjäoikeus.



Ruotsissa elinkautisvangit voivat anoa tuomionsa muuttamista määräaikaiseksi, kun he ovat istuneet kymmenen vuotta. Elinkautisvangit ovat päässeet vapaiksi keskimäärin 16 vuoden jälkeen.