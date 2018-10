Valvontakameraan tallentui hyytävä kuva: Murhasta epäilty asteli muina miehinä yllään uhrin ”vielä lämpimät” vaatteet

Ulkomaat

Valvontakameraan tallentui hyytävä kuva: Murhasta epäilty asteli muina miehinä yllään uhrin ”vielä lämpimät” v

Katso jutun alusta video, jossa epäilty kävelee Khashoggin vaatteissa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

CNN





Khashoggi





Turkin

Saksan