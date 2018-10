Ulkomaat

Willa voimistui jo nelosluokan hurrikaaniksi – vyöryy kohti Meksikoa

Tyynellämerellä riehuva Willa on voimistunut jo nelosluokan hurrikaaniksi, kertoo uutistoimisto Reuters.Hurrikaani on matkalla kohti Meksikon rannikkoa, jonne odotetaan Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen (NHC) mukaan rankkasateita ja pahoja tulvia. Tuulet puhaltavat jopa 58 metriä sekunnissa.Willan odotetaan iskeytyvän rannikolle paikallista aikaa tiistaina iltapäivällä tai illalla. NHC:n mukaan se on voimistunut edelleen nopeasti.Sunnuntaina iltapäivällä myrsky oli reilut 360 kilometriä Cabo Corientesistä lounaaseen.NHC on arvioinut, että Jaliscon, Nayaritin ja Sinaloan osavaltioissa kokonaissademäärä nousee 13 sentin ja 38 sentin välille.Meksikon rannikolla muodostunut trooppinen myrsky Vicente on sen sijaan heikentynyt.