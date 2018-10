Ulkomaat

Yli 20 kuollut junan suistuttua raiteiltaan Taiwanissa

Yli 20 ihmistä on kuollut Taiwanissa pikajunan suistuttua raiteilta ja kierähdettyä ympäri. Taiwanin rautatieviraston mukaan Yilanin maakunnassa sattuneessa onnettomuudessa myös loukkaantui lähes 200 ihmistä, joista 10 vakavasti.Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi nähneensä pelastushenkilöstön kantavan romuttuneesta junasta lisää ruumiita. Viranomaiset eivät ole kertoneet, onko junaan jäänyt ihmisiä loukkuun. Puolustusministeriö on lähettänyt sotilaita auttamaan pelastustöissä.Onnettomuus sattui iltapäivällä paikallista aikaa. Sen syytä ei ole kerrottu.Yksi matkustajista kertoi paikalliselle medialla junan olleen lähdössä kiihdyttämään onnettomuushetkellä ja tärisseen voimakkaasti. Toisen mukaan junamatkalla oli käytetty kahdesti hätäjarrua ja sähköt olivat katkeilleet.Taitungiin matkalla olleessa junassa oli kaikkiaan 366 ihmistä.Onnettomuus on Taiwanin vakavin junaturma sitten vuoden 1991, jolloin 30 ihmistä kuoli kahden junan törmäyksessä.