Ulkomaat

Israel avaa rajanylityspaikat Gazaan

Rajanylityspaikkojen avaaminen tarkoittaa, että ihmiset ja tavarat voivat jälleen liikkua rajan yli.Israel sulki rajan viime keskiviikkona vastauksena palestiinalaisalueelta tulleeseen rakettituleen.Nyt tilanne Gazassa on ministerin mukaan rauhoittunut.Gazan kaistaleella on ollut levotonta maaliskuusta lähtien. Väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 200 palestiinalaista ja yksi Israelin sotilas.Hamas ja Israel ovat sotineet kolme kertaa vuoden 2008 jälkeen.